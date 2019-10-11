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رياضة

لأول مرة في مصر.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة ميني فوتبول 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:16 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تفقد أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصرى للعبة المينى فوتبول المنشآت الرياضية والملاعب بمركز شباب الجزيرة بشرم الشيخ استعدادًا للبطولة العربية للميني فوتبول والتي فازت مصر بشرف تنظيمها في مطلع عام 2020 لأول مرة .

التقى، اليوم، احمد سمير، رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، باللواء أحمد زكريا مدير مركز شباب الجزيرة برفقته هاني عبد الرحيم من المكتب الفني لوزير الشباب والرياضة.

تناولت الزيارة فحص ملاعب كرة القدم الموجودة داخل مركز شباب الجزيرة وقاعات الجيم وغرف خلع الملابس وقاعة المؤتمرات الصحفية وقاعات كبار الزوار وفندق المركز.

وأكد اللواء أحمد زكريا سعادتة بأن يستضيف مركز شباب الجزيرة حدثا رياضيا عربيا كبيرا مثل البطولة العربية للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة ) مرحبا بالاشقاء العرب ونحن جاهزون لهذا الحدث الرياضي الكروي الكبير.

من جانبه أكد العميد شريف صادق أننا بالتعاون مع الاتحاد المصري للميني فوتبول سنرسل رسالة للعالم أن مصر دائما قادرة علي استضافة كل البطولات العربية والافريقية والعالمية واننا سعداء باختيار مركز شباب الجزيرة لاحتضان البطولة العربية للميني فوتبول.

جدير بالذكر انه اليوم تقام في مدينة برث باستراليا المباراة النهائية لكأس العالم للميني فوتبول ( كرة القدم المصغرة) بين البرازيل والمكسيك ويسبقها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين رومانيا والمجر .
لأول مرة في مصر.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة ميني فوتبول 2020
لأول مرة في مصر.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة ميني فوتبول 2020
لأول مرة في مصر.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة ميني فوتبول 2020
لأول مرة في مصر.. شرم الشيخ تستعد لاستضافة بطولة ميني فوتبول 2020
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