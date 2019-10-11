الأساليب الحديثة فى التنظيم.. تفاصيل أول برنامج تدريبي لموظفي جنوب سيناء

اختتم مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء دوره تدريبية عن التنمية البشرية للعاملين فى القطاع الحكومي تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، وذلك تزامنا مع احتفال المحافظة بالذكرى السادسة والأربعين لنصر السادس من أكتوبر.



وأضاف مقدم الدورة أيمن علوى خبير التنمية البشرية، أن برنامج التنمية البشرية الذى يتم تدريب الموظفين عليه يعد أول برنامج تنفذه محافظة شمال سيناء تحت عنوان "الأساليب الحديثة فى التنظيم"، بهدف الارتقاء وتحسين مستوى أداء الخدمات التى تقدم للمواطنين بالمحافظة، وذلك من خلال برامج تدريبية وورش عمل يقدمها متخصص فى التدريب.



وقال عبد المنعم إبراهيم أبو رياش، مدير المركز، إن الدورة استهدف 29 متدربا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، بهدف تحسين مستوى الأداء الخدمات التى تقدم للمواطنين بالمحافظة ومراكزها الإدارية والقرى.



لافتا أن المركز يسعى لتطوير منظومة التدريب على الحاسب الآلى لمواكبة التطور التكنولوجى وإضافة برامج جديدة لتنمية مهارات العاملين بجانب سد الفجوة بين خريجى الجامعات وسوق العمل فى إكسابهم وتدريبهم على برامج الحاسب الآلى لاقتحام سوق العمل.

