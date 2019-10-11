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مرأة

في اليوم العالمي للفتاة.. كيف نربي البنات بشكل صحيح

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:25 م
كيف نربي البنات بالشكل
كيف نربي البنات بالشكل الصحيح
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اسماء محمد
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للفتاة للتأكيد على ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام للفتيات وتقديم الدعم الكافي حتى يتمكن من الحصول على حقوقهن.

قالت الدكتورة أميرة شاهين، استشاري العلاقات الاسرية، ان اهم واول قاعدة يجب أن يحرص عليها الآباء والأمهات في تربية بناتهن هي أنهن لهن نفس الحقوق التي يأخذها الذكور في التربية والتعليم والاستماع للآراء واحترام أفكارها وأهدافها وأحلامها. وفي الدين تم إقرار جميع حقوقها بل أوجب علي الرجل بذل المزيد من الحقوق بالحب والاحتضان والرعاية والأمان.

وأشارت أميرة شاهين ل " صدى البلد" أن هذا لا يمنع أن الفتاة يجب ان تتعلم بعض القيم والمبادئ في تربيتها حتى تتمكن من القيام بدورها بعد ذلك في أسرتها، والتعامل مع الزوج والأبناء، خاصة فيما يتعلق بكيفية ادارة الخلافات والمشاكل والصبر مع الأطفال.

وشددت أميرة شاهين، على ضرورة زرع فكرة الاعتزاز بالنفس في الفتيات وتعليمهن عدم السماح لاي شخص مهما كان بالتعدي على حقوقهن أو استغلالهن او التعرض لاي شكل من اشكال الظلم والاستغلال بسبب النوع مثل الاستيلاء على ميراثهن أو التحرش بهن كمقابل للاستمرار في العمل.
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