بالتزكية .. فوز تهاني يونس وصلاح مرزوق في انتخابات أطباء الوادى الجديد

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالوادي الجديد اليوم الجمعة إقبالا ضعيفا من قبل الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة، وبإشراف قضائى كامل بإشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية.



وأعلنت اللجنة القضائية برئاسة المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الوادى الجديد، منذ قليل، فوز المرشحين فوق وتحت 15 سنة على مستوى النقابة الفرعية بالمحافظة بالتزكية، لعدم ترشح منافسين لهم بالمحافظة وهم فوق السن الدكتورة تهانى يونس، والدكتور صلاح مرزوق، وتحت السن الدكتور مصطفى عبد الله عامر، الدكتورة إيناس البيطار.



من جانبه أكد عضو لجنة الانتخابات بنقابة أطباء الوادى الجديد، ومدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالوادى الجديد، الدكتور محمود مهدي، أن من لهم حق التصويت أمام لجنة الانتخابات الوحيدة بالمحافظة والمتواجدة بحى الأمل بمقر النقابة بمدينة الخارجة، هم 450 طبيب وطبيبة، والمسجلين بالكشوف الانتخابية، وتجرى الانتخابات لاختيار نقيب الأطباء بالمحافظة من بين مرشحين اثنين، هما الدكتور أحمد صالح استشارى الجراحة بمستشفى الخارجة، والدكتور ابو بكر محمود أبو بكر من مركز الداخلة، كما ترجى لاختيار فوق وتحت السن على مستوى النقابة العامة، وقطاع الصعيد.



يذكر أن الانتخابات شهدت إقبالًا ضعيفا، والتى بدأت الساعة 9 صباحا وتنتهى الساعة 5 مساء اليوم، على أن تعلن النتيجة مباشرة عقب انتهاء أعمال الفرز وإشراف قضائى كامل بإشراف المستشار طارق الخطيب، الوكيل العام الأول لهيئة النيابة الإدارية.

