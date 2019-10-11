شاهد .. لحظة محاولة هروب نساء داعش من سجن الهول السوري بعد الغزو التركي



كشفت لقطات صادمة لعائلات مقاتلي داعش الذين ظلوا محبوسين في سجن الهول الشهير في سوريا وهم يقوموا بأعمال شغب في محاولة للهروب ، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس الكردي.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، هاجم العشرات من سجينات المعسكر بوابة الخروج قبل أن تتمكن قوات الأمن الكردية من السيطرة على الوضع ، وفق ما قاله مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة.



يظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بالمعسكر ، حيث توجد العروس البريطانية شيماء بيجوم من بين المعتقلين ، حالة من الذعر أثناء توجه الحراس نحو مجموعة من النساء اللواتي يرتدين الخمار ، ثم يركضن في الاتجاه المعاكس.



ويأتي ذلك وسط غزو تركي لسوريا والهجمات على الأكراد ، والتي حذر القادة من أنها ستؤدي على الأرجح إلى فرار الآلاف من سجناء داعش حيث يتم تحويل الجنود من المعسكرات للدفاع عن أراضيهم.





