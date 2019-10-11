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منوعات

شاهد .. لحظة محاولة هروب نساء داعش من سجن الهول السوري بعد الغزو التركي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:06 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت لقطات صادمة لعائلات مقاتلي داعش الذين ظلوا محبوسين في سجن الهول الشهير في سوريا وهم يقوموا بأعمال شغب في محاولة للهروب ، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس الكردي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، هاجم العشرات من سجينات المعسكر بوابة الخروج قبل أن تتمكن قوات الأمن الكردية من السيطرة على الوضع ، وفق ما قاله مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة.

يظهر مقطع الفيديو الذي تم التقاطه بالمعسكر ، حيث توجد العروس البريطانية شيماء بيجوم من بين المعتقلين ، حالة من الذعر أثناء توجه الحراس نحو مجموعة من النساء اللواتي يرتدين الخمار ، ثم يركضن في الاتجاه المعاكس.

ويأتي ذلك وسط غزو تركي لسوريا والهجمات على الأكراد ، والتي حذر القادة من أنها ستؤدي على الأرجح إلى فرار الآلاف من سجناء داعش حيث يتم تحويل الجنود من المعسكرات للدفاع عن أراضيهم.


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