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تعليم

بشرى سارة لطلاب المدارس في الوادي الجديد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:31 م
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي
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منصور ابو العلمين
قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي دعم مدرسة الغرغور بالداخله بمبلغ قدره ١٠ آلاف جنيه، وذلك لعمل خزانات مياه لضمان توفير المياه لهم بشكل دائم، جاء ذلك خلال لقائه مع مديري المدارس بمركزي الداخلة وبلاط بقاعة المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بمدينة موط بالداخلة، بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه الزملوط بتنظيم رحلات للطلاب لزيارة المراكز لتعريفهم بمعالم المحافظة، بالإضافة إلى عرض نبذات عن المحافظة والحضارات التي مرت عليها الإذاعات المدرسية الصباحية، وكذلك نبذات عن الحروب التي خاضتها مصر وقدم أبنائها تضحيات لأجل تحرير الأرض.

كما وجه الزملوط بتفعيل مبادرة الرعاية الاجتماعية والعلمية للطلاب بجميع المدارس، وإعداد حصر للطلاب الذين يحتاجون إلي رعاية اجتماعية وغير القادرين على دفع المصروفات المدرسية لتوفير ما ينقصهم من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية.

كما تم الاستجابة لمطلب مدرسة نجيب الابتدائية، حيث كلف الزملوط الوحدة المحلية بإعداد مقايسة عاجلة لاعتماد المبلغ اللازم لردم المصرف أمام بوابات المدرسة.

كما كلف مديري الإدارات التعليمية بحصر احتياجات المدارس خاصة في الكهرباء والمياه وذلك للعمل على توفيرها.
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