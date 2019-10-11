Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كورتوا يهاجم الصحافة الإسبانية.. تعرف على السبب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
شن حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، هجومًا شرسًا على الإعلام الإسباني، بسبب التقارير الأخيرة حول إصابته التي عانى منها أمام كلوب بروج بدوري أبطال اوروبا.

وخرج كورتوا بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وقالت الصحف إن البلجيكي يُعاني من حالة من القلق، لكن ريال مدريد نفى الأمر مؤكدًا مُعاناته من مشاكل في المعدة والأمعاء.

وقال كورتوا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف ما يعنيه أن أكون لاعبًا ضمن النخبة، وأنا سعيد جدًا ولا ينتابني أي قلق".

وأضاف: "من مسؤولية وسائل الإعلام عدم نشر الأكاذيب والهراء حول أشياء كهذه، لأنه في نهاية المطاف هناك أشخاص يعانون من المشاكل".

وتابع قوله: "أعتقد أن ما حدث كان قلة احترام لي، وللأشخاص الذين يُعانون حقا من هذه المشاكل، وأنا سعيد وأتدرب بقوة وأرغب في إسعاد جماهير ريال مدريد".

وأوضح: "الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو دائمًا تنتقد، ونحن كلاعبين في ريال مدريد نعرف ذلك، وسنفعل كل شيء ليتحول النقد إلى تصفيق".

وعن حالته بعد مباراة كلوب بروج، أوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة الآن، تعرضت لنوبة قوية من الأنفلونزا، ولم يكن ذلك لطيفًا على الاطلاق".

واختتم: "تعافيت الآن وتمكنت من المشاركة في جزء من تدريبات الإثنين والثلاثاء، والأربعاء شاركت في التدريب كاملًا، كما فقدت بضعة كليو غرامات من وزني".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم مباراة كلوب بروج وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

ليلة سقوط الملكي في باريس .. سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

بنزيما يقود ريال مدريد أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا.. كلوب بروج يفاجئ ريال مدريد بهدف في أول 10 دقائق

صدمة لـ زيدان.. سبب تغيير كورتوا أثناء مباراة كلوب بروج في دوري الأبطال

زيدان :هدفا كلوب بروج في شباك ريال مدريد مضحكان ولا تذبحوا كورتوا

ترشيحاتنا

فوز جديد لـ قارتنا.. كيف هنأ الرئيس السيسي رئيس وزراء إثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل؟

جمال شعبان: أسعى لتجنب الحوار الصدامي مع الدولة حال فوزي بمنصب نقيب الاطباء

آيتن عامر تستعيد ذكرياتها مع أحمد داوود بهذه الصورة .. شاهد

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

انخفاض جديد في أسعار نيسان nissan اليوم في مصر..تفاصيل

بشائر حكومية للمصريين.. تعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع جهات الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها