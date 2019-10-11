كورتوا يهاجم الصحافة الإسبانية.. تعرف على السبب

شن حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، هجومًا شرسًا على الإعلام الإسباني، بسبب التقارير الأخيرة حول إصابته التي عانى منها أمام كلوب بروج بدوري أبطال اوروبا.



وخرج كورتوا بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وقالت الصحف إن البلجيكي يُعاني من حالة من القلق، لكن ريال مدريد نفى الأمر مؤكدًا مُعاناته من مشاكل في المعدة والأمعاء.



وقال كورتوا خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعرف ما يعنيه أن أكون لاعبًا ضمن النخبة، وأنا سعيد جدًا ولا ينتابني أي قلق".



وأضاف: "من مسؤولية وسائل الإعلام عدم نشر الأكاذيب والهراء حول أشياء كهذه، لأنه في نهاية المطاف هناك أشخاص يعانون من المشاكل".



وتابع قوله: "أعتقد أن ما حدث كان قلة احترام لي، وللأشخاص الذين يُعانون حقا من هذه المشاكل، وأنا سعيد وأتدرب بقوة وأرغب في إسعاد جماهير ريال مدريد".



وأوضح: "الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو دائمًا تنتقد، ونحن كلاعبين في ريال مدريد نعرف ذلك، وسنفعل كل شيء ليتحول النقد إلى تصفيق".



وعن حالته بعد مباراة كلوب بروج، أوضح: "أشعر أنني بحالة جيدة الآن، تعرضت لنوبة قوية من الأنفلونزا، ولم يكن ذلك لطيفًا على الاطلاق".



واختتم: "تعافيت الآن وتمكنت من المشاركة في جزء من تدريبات الإثنين والثلاثاء، والأربعاء شاركت في التدريب كاملًا، كما فقدت بضعة كليو غرامات من وزني".