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محافظات

قوائم انتخابات أطباء قنا بلا نون النسوة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:44 م
انتخابات الاطباء
انتخابات الاطباء
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يوسف رجب
رصدت عدسة "صدى البلد" خلو كشوف المرشحين للانتخابات نقابة الأطباء الفرعية بقنا، بكافة مستوياتهم من أي عنصر نسائي، رغم كثافة أعداد الناخبات في كشوف النقابة.

رغم عدم وجود أي طبيبة بين المرشحين، إلا أن عملية التصويت، تشهد تواجد مكثف للطبيبات منذ فتح صناديق الاقتراع للمشاركة في عملية التصويت.

أكد مسئول مجلس الشباب المصري للتنمية" المتابع لعملية التصويت" بأن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي وبتعاون من قبل المستشار رئيس اللجنة، دون أي ملاحظات تذكر حتى الآن.

يذكر أن عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات نقابة قنا، يبلغ ٣٠٣١ طبيبا، يدلون بأصواتهم من خلال لجنة واحدة بمقر نقابة التجاريين بمدينة قنا.
قوائم انتخابات أطباء قنا بلا نون النسوة
قوائم انتخابات أطباء قنا بلا نون النسوة
قوائم انتخابات أطباء قنا بلا نون النسوة
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