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محافظات

بعد تحذيرات الأرصاد.. كيف استعدت البحيرة لموسم السيول؟

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:56 ص
البحير تستعد للسيول
البحير تستعد للسيول
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جمالات الدمنهوري
أعدت محافظة البحيرة خطة عمل للاستعداد لموسم الشتاء ولمواجهة سقوط الأمطار والسيول المتوقعة بعد تحذيرات الارصاد من الرياح والامطار وانخفاض درجة الحرارة.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد بكافة الجهات التنفيذية المعنية بالاستعداد ومواجهة موسم الشتاء والامطار والسيول المتوقعة والتعاون والتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والمياه والصرف الصحى وادارة الازمات والرى، لتطهير جميع المصارف الرئيسية والفرعية، مع تسليك وتطهير المصارف المغطاة، وكذا صفايات وبلاعات المطر .

و شدد هشام آمنة على متابعة كافة المعدات والاجهزة الخاصة والتاكد من كفاءتها وعملها واجراء الصيانة اللازمة لها وتدريب العاملين بجميع الجهات لمواجهة اى ظروف طارئة قد تحدث نتيجة للامطار او السيول .

ونفذت الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة عددا من اعمال التطهير للمصارف استعدادا لموسم الشتاء والتى تمثلت في ما يلي:

أولا: تطهير ومتابعة جاهزية مصرف ادكو الرئيسى من بدايته وحتى المصب بطول 38,800 كم لاستقبال موسم الشتاء والامطار.

ثانيا: تطهير مصرفى الشماسمه والجديه العمومى بزمام هندسه صرف رشيد.

ثالثا: تطهير وتسليك وصيانه تغطيه مصرف الوسطانى العمومى بزمام هندسة صرف ادكو.

رابعا: تطهير وتجريف مع نقل الناتج خارج الكتل السكنيه بمعدات التشغيل الذاتى مصرف حوض الزعفران.

خامسا: تطهير مصرف ماركو بزمام هندسة صرف كفر الدوار.

سادسا: تنفيذ حائط رأسي من الدبش على مصرف اللوية (البر الأيسر بالمحمودية).

سابعا: المتابعة يوميا على محطة زرقون، والنطاق امامها، لمتابعة مناسيب المحطة وحالة النطاق.
بعد تحذيرات الأرصاد.. كيف استعدت البحيرة لموسم السيول؟
بعد تحذيرات الأرصاد.. كيف استعدت البحيرة لموسم السيول؟
بعد تحذيرات الأرصاد.. كيف استعدت البحيرة لموسم السيول؟
بعد تحذيرات الأرصاد.. كيف استعدت البحيرة لموسم السيول؟
بعد تحذيرات الأرصاد.. كيف استعدت البحيرة لموسم السيول؟
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