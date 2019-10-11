لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم مانشستر الإرهابي .. فيديو وصور



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ركض المتسوقون بحثًا عن مكان يحتمون به و حصنوا أنفسهم في المتاجر بعد أن صرخ وقام بطعن ضحايا بالسكين في هجوم عشوائي بالقرب من مقهى ستاربكس في مركز Arndale بمدينة مانشستر.



وصف أحد المتسوقين المشهد المأساوي بـ "الكابوس".



وأظهرت صور مسرح الجريمة الطاولات وهي مقلوبة ومغطى بعضها بالدماء.



فيما يتم الآن استجواب المشتبه به البالغ من العمر 41 عامًا ، والذي يعتقد أنه بريطاني الجنسية ، من قبل ضباط مكافحة الإرهاب للاشتباه في ارتكابه أعمالا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها.







ألقت الشرطة بمدينة مانشستر القبض على شخص يشتبه في أنه مهاجم إرهابي بعد أن طعن أربعة أشخاص وهو يركض حول مركز تسوق في مانشستر .