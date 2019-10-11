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أخبار العالم

لماذا دعا ترامب أمير الكويت لزيارة البيت الأبيض في 2020؟

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:41 م
امير الكويت
امير الكويت
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سعيد العربي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال محادثة هاتفية، إلى زيارة واشنطن.

وتأتي هذه الدعوة بعد مرور أسبوعين من تعرض أمير الكويت لوعكة صحية في أثناء زيارته للولايات المتحدة، وأجرى على إثرها عدة فحوصات طبية.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن "الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل".

وتابع البيت الأبيض أن دونالد ترامب كان "سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".

وأجل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 من سبتمبر إلى موعد لاحق لأسباب صحية، وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.

وكانت الحالة الصحية لأمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، تسببت في حدوث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج قبل أسبوعين.

وبعد مرور ساعات قليلة تصدر حينها هاشتاج "صباح الأحمد الصباح" و"صباح الأحمد خطاك السوء"، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع "تويتر" في الخليج.

ونشر عدد كبير من الإعلاميين والمشاهير الكويتيين والخليجيين، تعليقات، حول الحالة الصحية لأمير الكويت.
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