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ديني

قيادات الأوقاف تضع حجر الأساس لمسجد الوادي المقدس الكبير

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:09 م
الاوقاف
الاوقاف
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محمود ضاحي
وضعت قيادات وزارة الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة حجر الأساس لمسجد ” الوادي المقدس الكبير ” (التجلي ) بسانت كاترين جنوب سيناء، بحضور الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ جلال محمد شريف مدير الدعوة، وبعض من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة .

من المقرر أن يكون المسجد أحد معالم المدينة وبما يتناسب مع مكانتها الروحية والتاريخية وما يتم بها من تنمية عمرانية ، وسيكون مجمعًا إسلاميًا يضم مدرسة علمية ومدرسة قرآنية وفصول محو أمية ودار مناسبات ومكتبة دينية في خدمة المدينة وقاصديها من مصر ومختلف دول العالم .

يأتي ذلك انطلاقًا من رسالة الأوقاف الدعوية، وفي ضوء الاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وفي أرض التجلي حيث كلم الله (عز وجل ) موسى تكليما وفي أرض السلام أرض سيناء المباركة .

وقالت الأوقاف: إن بناء الدول يحتاج إلى خبرة طويلة فالأمم لا تبنى بالكلام وإنما بالعمل والتعب والجهد والتضحية.

وأضافت، أن الأمم لا تبنى إلا على القيم والأخلاق والأمم التي تقوم على غير ذلك ستسقط اليوم أو غدا، كما تبنى الدول بالقانون والدستور وليس الفوضى.

وأشارت إلى أن القانون يحكم الدول ويحفظ استقرارها وأمنها وسلامتها، مناشدا كل مسئول بأن يعدل على من يرأسهم ولا يفرق بينهم في الأحكام في جميع مؤسسات الدولة.

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