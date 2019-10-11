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رياضة

كارينيو يكشف أسباب رحيله عن تدريب النصر السعودي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف الأوروجواياني دانيال كارينيو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، أن إقالته من تدريب فريقه السابق النصر لم تكن لأسباب فنية.

ودرب كارينيو النصر مرتين، استمر في الأولى لعامين، وقاد الفريق للقب الدوري السعودي وكأس ولي العهد موسم (2013-2014)، بينما أقيل في المرة الثانية التي تحدث عنها، في نوفمبر 2018 بعد 7 أشهر من توليه قيادة الفريق.

وأوضح كارينيو أن رحيله عن النصر لم يكن لسوء النتائج كما روج مسؤوليه حينها، مبيّنا أن إدارة النادي الملقب بالعالمي لم ترغب فيه شخصيا، حسب قوله.

ورفض كارينيو بشدة، في حوار له اليوم الجمعة مع جريدة الشرق الأوسط، ما يردده البعض بأنه مدرب حماسي ونفسي أكثر منه فني، قائلًا إن كارهيه فقط هم الذين يرددون هذا الكلام.

وأكد علاقته الجيدة مع اللاعبين الذين يعمل معهم، لأن ذلك من صميم عمله، لكن في الأساس هو متخصص فني، خاصة أن الأندية تتعاقد مع مختص للجوانب النفسية.

وأضاف المدرب الأوروجواياني أن "هؤلاء لا يحتاجون مني وقتًا لأضيعه في الرد عليهم".

وأوضح كارينيو أن تجربة النصر في موسم 2013-2014 كانت الأجمل إذ كانت مليئة بالأفراح.

وقال إن جمهور النصر يقدره، مردفا: "إنهم يحبون ذكريات ذلك الموسم الرائع، ومازالت رسائلهم تصل إليّ على الهاتف أو من خلال اللقاءات في الأماكن العامة".

وتحدث كارينيو عن تجربته الحالية مع الوحدة، بقوله إن العمل المتواصل وتقبل اللاعبين لخططه هو طريقه لتحقيق أهداف الفريق "خاصة أن التمارين كشفت لي أن اللاعبين لديهم إمكانات عالية".
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