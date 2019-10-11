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رياضة

عمرو فهمى: جهاد جريشة الأفضل إفريقيًا وتتويج الجزائر رغم أنف كاف

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:29 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
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يسرى غازى
كشف عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى تصريحات صحفية عن أفضل حكام قارة إفريقيا فى الوقت الراهن.

قال عمرو فهمى لدى سؤاله عن أفضل حكم فى القارة السمراء "الثلاثي الإثيوبي باملاك تيسيما وفيكتور جوميز من جنوب إفريقيا والمصري جهاد جريشة".

أضاف : مسؤولو كاف تجاهلوا التطوير ولا يحبون العدالة التحكيمية وهم ما كانوا يحاولون فعله في نهائي أمم أفريقيا بتغيير حكم المباراة لترجيح كفة السنغال لولا أن الجزائر كان التوفيق معها وفاز المنتخب الجزائري بلقب أمم إفريقيا الأخيرة رغم أنف كاف.

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