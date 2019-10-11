موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب بتسوانا يوم الاثنين المقبل الموافق 14 اكتوبر وذلك في اطار معسكره المغلق حاليا.



ومن المنتظر ان يظهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام البدري وجهازه الفني في تلك المباراة كأول مباراة يقودها لمنتخب الفراعنة.



ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الجيش في برج العرب.



وستنقل مباراة مصر وبتسوانا قناتا "اون سبورت" و"تايم سبورت" بشكل حصري.



ويبحث منتخب الفراعنة عن تحقيق الفوز بتلك المباراة، من اجل الارتقاء في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".