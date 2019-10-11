Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب بتسوانا يوم الاثنين المقبل الموافق 14 اكتوبر وذلك في اطار معسكره المغلق حاليا.

ومن المنتظر ان يظهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر حسام البدري وجهازه الفني في تلك المباراة كأول مباراة يقودها لمنتخب الفراعنة.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على استاد الجيش في برج العرب.

وستنقل مباراة مصر وبتسوانا قناتا "اون سبورت" و"تايم سبورت" بشكل حصري.

ويبحث منتخب الفراعنة عن تحقيق الفوز بتلك المباراة، من اجل الارتقاء في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
Advertisements

ترشيحاتنا

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور

أول تعليق من رئيس وزراء الأردن على الهتافات المسيئة في مباراة الكويت

شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب

مصطفى يونس يكشف حقيقة تشبيه مرتضى منصور بـ صالح سليم

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شاب متهور يلقي صديقته من الطابق الثامن وينتحر لسبب لا يصدق

حكاية استراحة السادات في سانت كاترين .. اعتكف فيها خلال شهر رمضان.. صور

ملكة الأناقة والإحساس.. إليسا بـ 4 إطلالات مميزة في أحدث جلسة تصوير