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تعليم

الوادي الجديد تبحث تطبيق مبادرة طالب بلا حقيبة بالمدارس

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:01 م
لدكتور إبراهيم التداوي
لدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي
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أ ش أ
قال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إنه يجرى حاليا بحث ودراسة تطبيق مبادرة "طالب بلا حقيبة" في مدارس المحافظة.

وأوضح التداوي في تصريح اليوم الجمعة أن الهدف من المبادرة تخفيف العبء عن الطلاب من حمل الحقيبة المدرسية يوميا وبها جميع الكتب والأدوات، على أن يتم تصميم خزائن في كل فصل دراسي بالمدرسة ويكون لكل طالب "دولاب" يضع فيه أدواته المدرسية، التي يحتاج إليها.

ومع بداية كل يوم يتم تسليمها له عن طريق معلم الفصل وتتم كتابة الواجبات أثناء الحصة الدراسية، وفي نهاية الأسبوع يحمل الطالب حقيبته والكتب الخاصة به للمنزل حتى يتسنى لولي الأمر متابعة ما تم دراسته خلال الأسبوع مع إبداء ملاحظاته على ما تم تحقيقه.

وأكد التداوي أن المبادرة تهدف أيضا إلى إعطاء فرصة أكبر للطالب لممارسة هوايات وأنشطة خارج المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.
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