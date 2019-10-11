تركت طفلتها بمفردها 10 دقائق فعادت لتجد صدمة في انتظارها.. شاهد

من المعروف أن رعاية الأطفال ليست أمرًا سهلًا على الإطلاق، حيث تتطلب في أغلب الأحيان أن يكون الأب والأم يقظين على مدار اليوم، وإلا فمن الممكن أن يتسبب الطفل أو الطفلة في مشكلة أو كارثة، دون قصد، ويمكن القول إن ذلك بالضبط هو ما حدث في حالة أم سيئة الحظ بعد أن تركت طفلتها، التي تبلغ من العمر 4 أعوام، بمفردها لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، فعادت لتجد مشهدًا صادمًا في انتظارها.



وتناولت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها تفاصيل هذه الواقعة، موضحة أن الأم "فيكتوريا كدنر"، وهي من منطقة "ميدلاند الغربية" في إنجلترا، تركت طفلتها "صوفيا" بمفردها تشاهد التلفزيون، في حين توجهت هي إلى المطبخ لأداء بعض الأعمال المنزلية.



لكن بعد مضي حوالي 10 دقائق، فوجئت الأم، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بأن وجه ابنتها بالكامل مغطى بأحمر الشفاه الخاص بها في مشهد أصابها بالذهول، ويبدو أن الطفلة قد ملت من مشاهدة التلفزيون وقررت أن تعد مفاجأة لوالدتها، لكن كانت هذه المفاجأة غير سارة بالنسبة للأم بدون شك.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأم اضطرت إلى قضاء وقت طويل في تنظيف وجه ابنتها من أحمر الشفاه، لكن بالرغم من ذلك ظلت آثاره ظاهرة على وجهها على مدار عدة أيام بعد ذلك.



ونقلت "ديلي ميل" عن الأم قولها إنها بعد أن تركت الطفلة تشاهد برامج الأطفال، وتوجهت إلى المطبخ، لم تصدر الطفلة أي ضوضاء، لذا اعتقدت أنها بخير وتستمتع بوقتها، ولم تكن تدري آنذاك أن الصغيرة تسللت إلى غرفتها، وبدأت تعبث بمستحضرات التجميل الخاصة بها؛ ولم يمض وقت طويل، حتى اكتشفت الأم ما فعلته طفلتها في وجهها.



وقررت الأم التقاط صورة لها قبل أن تبدأ في تنظيف وجهها، وانتشرت اللقطة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فضلًا عن أن مواقع إخبارية بريطانية عدة قد تداولتها، لتكتسب بذلك الطفلة شهرة جراء شقاوتها.