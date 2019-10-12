انتبه.. 4 كلمات في القرآن يجب الانتباه عند سماعها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح –رضي الله تعالى عنه-، أن هناك أربع كلمات عند سماعها في القرآن، ينبغي على الشخص الانتباه والإنصات جيدًا لما يأتي بعدها.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه في حال سمع الشخص قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا» عليه أن ينصت وينتبه لما سيرد بعدها، منوهًا بأنه يأتي بعدها خير بيأمر به الله تعالى، أو شر ينهى عنه عز وجل.



واستشهد بما ورد أنه قال عبد الله ابن مسعودٍ - رضي الله تعالى عنه-: «إذا ما سمعتَ الله عزَّ وجلَّ يقول: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» فأرِعْه سمعك فإنَّ ما بعده خيرٌ يأمر به، أوْ شرٌّ ينهى عنه».



وأضاف أنها جملةٌ إنشائيةٌ طلبيةٌ، وهذا نداءٌ يفيد تنبيهَ المنادَى إلى أمرٍ عظيمٍ يجدر به أن يكون على وعيٍ به، وأخذٍ بما فيه من معاني الهدى، وقد كَثُرَ النداء في القرآن الكريم، وهو نداءٌ من الخالق إلى خلقه، وهذا وحده فيه فيضٌ من التكريم والتنبيه إلى أنهم في علمه قائمون، وفي رحمته غارقون، وتحت قهره نازلون، ومن أقام هذه المعاني في قلبه لا يكاد يغفُل عن ذكر ربِّه تعالى.

