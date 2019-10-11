رحاب الجمل بإطلالة جذابة من داخل سيارتها .. شاهد

شاركت الفنانة رحاب الجمل صورة جديدة لها عبر خاصية الاستورى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".



وظهرت رحاب الجمل بـ إطلالة جذابة وأنيقة وهى ترتدى تيشيرت رمادى من داخل سيارتها، ولم تتكلف فى وضع الميكب واكتفت بما يناسب إطلالتها فختارت أحمر شفاه باللون الاحمر واعتمدت على رقع شعرها مع إنسدال خصلات بسيطة.



يذكر أن آخر أعمال رحاب الجمل فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر.



وتدور أحداثه حول رجل أعمال يدعى "سرور"، وحبيبته "هنا" - ياسمين صبرى - ويقع بين يدي عصابة الفنان فاروق الفيشاوى، ويضطر للهرب وتبدأ الصراعات بينهما، وتتوالى الأحداث، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.