جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظيم ندوة حكاية النصر والعبور.. وتشارك بمعرض ذاكرة أكتوبر.. وكلية الآداب تعلن عن كورسات مجانية وموعد تسجيل الأسر الطلابية

جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان أكتوبر حكاية نصر

تشارك في معرض ذاكرة أكتوبر

تعلن عن آخر موعد لتسجيل الأسر الطلابية

كلية الآداب تقدم كورسات لغات لطلابها

نظمت جامعة حلوان ندوة بعنوان "أكتوبر حكاية نصر.. العبور الجديد"، احتفالًا بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وحرصًا من جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم على نشر الوعي الوطني لدى الطلاب.وبحسب بيان، الخميس، حضر الندوة اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ومحافظ الأقصر الأسبق ورئيس الحرس الجمهوري الأسبق، صقر الصاعقة المصرية وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.واستهل الدكتور ماجد نجم كلمته الافتتاحية بالترحيب باللواء محمود خلف، مشيرا إلى أهمية هذة الندوة فى استحضار روح أكتوبر المجيد لدى الطلاب وكيفية استعادة قواتنا المسلحة السيادة والكرامة المصرية والعربية بعبور خط بارليف المنيع وهزيمة العدو الإسرائيلي وتحيطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر فهى ملحمة و معجزة شهدت لها الأكاديميات العسكرية العالمية بذل فيها المصريون أرواحهم وأموالهم.وأعرب اللواء محمود خلف عن سعادته بهذه الدعوة الكريمة خاصةً وأن منطقة حلوان كانت قريبة لأماكن التدريب على اختراق الساتر الترابى، مضيفًا أن حرب أكتوبر تقدم لنا العديد من الدروس القيمة وتوضح الأسباب الحقيقيه للنصر التى تتمثل فى وحدة الشعب المصرى ورفضه للهزيمة وبذله كل غالى فداء للوطن، كما أشاد بالدور البطولي لسيدات مصر العظام ومساهمتها بحليها فى المجهود الحربى وانضمامها لأطقم تمريض ورعاية المرضى، مشيرا إلى الأوقات العصيبة التى مر بها المصريون والتفافهم حول قواتهم المسلحة التى بأدائها الرائع فى ساحات المعارك وتدريبها العالى احتلت المركز الأول اقليميا والعاشر عالميًا.وفي ختام الندوة قام الدكتور ماجد نجم بإهداء درع جامعة حلوان إلى اللواء محمود خلف تقديرًا لدوره البارز في حرب أكتوبر المجيدة، كما حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع البطل وقيادات الجامعة.شاركت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في معرض "ذاكرة أكتوبر" الذي أقيم ببانوراما حرب أكتوبر بمناسبة احتفال القوات المسلحة بالعيد الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيد.جاء ذلك بحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أركان حرب نائب وزير الدفاع وعدد من قيادات أفرع القوات المسلحة.وضمّ المعرض أعمال طلاب مركز الفنون التشكيلية بالجامعة من غير المتخصصين و منها لوحات رسم بالرصاص ولوحات زيتية وأشغال جلود وحفر على الخشب وزجاج معشق ولوحة فسيفساء وتشكيل بالمعادن والخامات.ويشارك بالمعرض عدد من طلاب الجامعات والمدارس بأعمال وصور خاصة لأبطال حرب أكتوبر وعروض فنية تتضمن "عرض موسيقى كورال - الأغانى الوطنية - عرض فنون شعبية تظهر قوة المقاتل المصرى - عرض مسرحية تظهر التضحيات الكبيرة التى تقدمها القوات المسلحة".أعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الآداب بجامعة حلوان عن بدء تسجيل كيانات الأسر الطلابية مع الإشارة إلى أن آخر ميعاد للتسجيل هو يوم ٣٠ من الشهر الجارى.الجدير بالذكر أن الأسر الطلابية هى كيانات هدفها هى تنظيم بعض الأنشطة للطلاب مثل الجوالة والخدمة العامة والمسابقات الرياضية والعروض الفنية وتنظيم ومساعدة الأستاذة وموظفى الكلية.أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن كورسات مجانية للطلاب للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠.وأوضح مسئولو رعاية الشباب بالكلية أن الكورسات تشمل كورس " icdl " وكورس تصميم المواقع وكورس ccna وكورس الحرافيك ديزاين، مشيرين إلى أن الكورس مدته ٦ أسابيع ويكون كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، بمعمل ٱ بجوار مركز اللغات والترجمة بالمبنى الرئيسى بالكلية.الجدير بالذكر أن الكورسات بشهادات معتمدة من الجامعة وأنه على الطلاب الراغبين بالحصول عليها التوجه والتسجيل مع مسئولى إدارة رعاية الشباب بالكلية.