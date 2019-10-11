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رياضة

برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتى يتصارعون لـ ضم نجم نابولى

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:19 م
رويز
رويز
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عمر سلامة
أكد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، اليوم، رغبة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في التوقيع مع مواطنه فابيان رويز لاعب وسط نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويطمح جوارديولا في إيجاد بديل للاعبه دافيد سيلفا الذي سيرحل عن صفوف مان سيتي بنهاية الموسم الجاري، لذلك يعتبر رويز هو الإسم الأكثر جاهزية بالنسبة له.

ويريد الثنائي برشلونة وريال مدريد الظفر بخدمات اللاعب أيضًا، بعد تألقه اللافت طوال الفترة الماضية رفقة فريقه ومنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية.

يذكر أن عقد فابيان رويز مع نابولي لا ينص على وجود شرط جزائي، لذلك من المتوقع أن يطالب النادي الإيطالي بأكثر من 60 مليون يورو للتخلي عن خدماته.
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