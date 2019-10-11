أسوان تستضيف حفل المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية

استضاف نادي أسوان الرياضي، مساء أمس، حفل انطلاق فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية والتي تستضيفها ملاعبه في الفترة من (١٠ أكتوبر الحالي وحتي ١٥ نوفمبر القادم) بمشاركة 3 آلاف و500 شاب وفتاة من مختلف الأندية والمراكز الرياضية وطلاب المدارس والجامعة علي مستوى المحافظة.



وفي كلمته أكد اللواء حازم عزت أن تنظيم وإستضافة هذه الفعاليات الرياضية يأتي في إطار التعاون والتكاتف المستمر بين محافظة أسوان ووزارة الشباب والرياضة.



كما أشاد حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودورها المتواصل في التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية والشبابية بمختلف مراكز المحافظة.



ومن جانبه أكد فتحي عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ،بأن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية تستهدف الشباب والفتيات في المرحلة السنية ما بين عامي (1997 و 2003) وتشمل المنافسة في 11 لعبة رياضية مختلفة وهي رفع الأثقال وألعاب القوي والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة ، بالإضافة إلي كرة القدم الخماسية والسلة واليد والطائرة ، فضلًا عن كرة القدم والطائرة الشاطئية ، مشيرًا إلي أن الفائزين بالمراكز الأولي في هذه المنافسات سوف يتأهلوا مباشرة إلي التصفيات النهائية لأولمبياد المناطق الحدودية علي مستوي الجمهورية والتي ستقام بمدينة الغردقة في منتصف شهر نوفمبر القادم بمشاركة 6 محافظات وهي محافظتي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسي مطروح ، بالإضافة إلي محافظة أسوان.