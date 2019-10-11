طابعة وسكانر ونشادر.. كيف زور نصاب بورسعيد الـ 200 جنيه؟

معاك فكة 200، حيلة سهلة استخدمها مزور ورقة ال200 جنيه للإيقاع بضحاياه في بورسعيد وغسل أمواله المزورة بأخرى سليمة.



المتهم زور ما يزيد عن 40 ألف جنيه ونزل ليوزعها على المواطنين في عدة جولات بالشوارع والمواصلات العامة والمحلات إلا أنه حدث ما لم يكن يتوقعه.



كشفت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد برئاسة المقدم محمد الحلوجى عن سقوط مروج عملات مزورة فئة 200 جنيه بشوارع بورسعيد.



البداية حينما وردت معلومات إلى العقيد محمد غزالة رئيس مباحث بورسعيد تفيد اتخاذ أحد الأشخاص مقر له بدائرة قسم الشرق لطباعة وترويج العملات المالية المقلدة وأكدت التحريات أن المتهم يقوم بترويج العملات فئة 200 جنيه المقلدة بدائرة الزهور.



وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة وإعداد الأكمنة لتتبع المتهم تم ضبطه وبحوزته 201 ورقة مالية فئة 200 جنيه مقلدة بإجمالى مبلغ 40 ألف جنيه.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة في طباعة وتقليد العملات الورقية بواقع طابعة ألوان، جهاز إسكانر، جهاز لاب توب أوراق تحمل العلامات المائية وصور العملات فئة 200 جنيه” إطار خشبى مثبت عليه قطعة قماش “شبلونة” وآخر به لمبات كهربائية، بودرة نشادر، صمغ، ثنر، 2 فرخ فضى اللون، 6 عملات ورقية مقلدة فئة 200 جنيه عليها آثار أحبار و 2 شريط لاصق.



وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بتقليد العملات الوطنية المحلية من فئة 200 جنيه باستخدام الأدوات المضبوطة بقصد ترويجها على عملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها فى القضية.