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رياضة

سلة أسوان تفوز على شبان أرمنت 87-74

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
فاز فريق كرة السلة بنادي أسوان الرياضي ،مساء أمس، على فريق شبان مسلمين أرمنت 87/ 74 في المباراة التي جمعت بينهما بملعب السلة بمقر نادي أسوان الرياضي في أطلس ضمن افتتاحية مبارياته بالدرجة الأولى.

ويلتقي الفريق الأسواني في مباراته المقبلة بمركز شباب قنا يوم الخميس القادم 17 أكتوبر الجاري.

يذكر أن فريق السلة بنادي أسوان يشارك ضمن مجموعة تضم 7 فرق يصعد منها الأربعة الأوائل لمرحلة الدور قبل النهائي، ويتكون الجهاز الفني لكرة السلة بأسوان من مصطفى عبد العال المدير الفني للفريق، وعمرو حنفي مدرب، و تامر صلاح أخصائي تأهيل وإصابات ، ورمضان صلاح إداري، ويتولى الإشراف على لعبة كرة السلة سامح سلبيتة عضو مجلس إدارة نادي أسوان.
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