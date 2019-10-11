تمهيدا لبطولة الجمهورية.. تكريم الفائزين فى الجودو بالدقهلية..صور



بينما شارك ستاد المنصورة بــ ١٣ لاعبا و ١٢ لاعبه والشال والمنشيه بــ ٦ لاعبين و ٤ لاعبات وجديله لاعبان و لاعبتان وفروع الواعدين ٤ لاعبين والتجديف ٦ لاعبات ونادى الحوار ٥ لاعبين ولاعبه واكاديمية اوليمبك دريم بــ لاعبين ولاعبه والناصريه بلاعب و٣ لاعبات.



فيما جرى تكريم الاول والثانى من ٩ موازين مختلفه للبنين والاول والثانى من ٨ موازين للبنات و٢ لاعبين من كل ميزان مركز ثالث بنين وبنات.

اقيمت اليوم الجمعة بإستاد المنصورة الرياضى بطولة الدقهلية للجودو تحت الــ ١٦ عاما و المؤهله لبطولة الجمهورية وذلك بمشاركة ٥٥ لاعبا ولاعبه باندية أكاديميات الدقهلية.جاء ذلك بحضور العميد عادل الهلالى رئيس منطقة الدقهلية للجودو والسومو والايكيدو والمقدم محمود مهنا وعصام سلامه ومصطفى المهدى أعضاء المنطقة وعبد العظيم عبد الرازق مدير الادارى للمنطقه وحلمى شرف المدير المالى للمنطقة والكابتن نصر الحسينى المدير الفنى المنطقه والكابتن محمد سعد عضو جهاز فنى المنطقه والكابتن ماجد عبد الوهاب عضو جهاز فنى وحكم دولى و الكابتن ابراهيم عبد الرحمن والدكتور احمد عبد المنعم عضوا لجنه فنيه بالمنطقة والمحاسب جلال غازى رئيس مجلس ادارة الاستاد والكابتن شريف ابو العزم عضو مجلس الادارة وعدد من رؤساء واعضاء الاندية المختلفه.شارك فى البطولة الاتحاد الاوليمبى بثلاثة لاعبين ونادى جزيرة الورد بــ ٨ لاعبين ولاعبتين و نادى المنصور بلاعبين ونادى أجا بـ ٦ لاعبين و لاعبتين.