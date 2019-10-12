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مرأة

فى دقائق.. طريقة عمل الموز بصوص البرتقال خطوة بخطوة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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قسم المرأة
يعد الموز بصوص البرتقال من أسهل وأسرع الحلويات التى يمكن أعدادها فى دقائق معدودة ويفضلة الكثير من الأطفال ويمكن لكل سيدة أن تعدة بالمنزل بكل سهولة وفى أى وقت على طريقة الشيف سالى فؤاد.

مكونات عمل الموز بصوص البرتقال:

-موز حسب الكمية
-نصف كوب عصير برتقال طازج
-1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج
- نصف كوب سكر بنى خرز
-أيس كريم للتقديم

طريقة تحضير الموز بصوص البرتقال خطوة بـ خطوة:

-يوضع السكر على نار هادئة حتى يتحول إلى كراميل.
-يضاف عصير الليمون الطازج ،وعصير البرتقال الطازج حتى يذوب السكر نهائيًا.
-يضاف الموز إلى الصوص ، ويترك قليلًا على النار من الجانبين.
-يقدم فى أطباق مع أيس كريم.
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