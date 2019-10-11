تظاهرة في حب المخرج الراحل محمد النجار بالإسكندرية السينمائي

أُقيمت علي هامش فعاليات الدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، ندوة لتكريم اسم المخرج الراحل محمد النجار، بحضور نجلته والاعلامي حسن زين العابدين الذي قام بتأليف كتاب عن مشواره السينمائي.



حضر الندوة الأمير أباظة رئيس المهرجان، وشهدت الندوة حضور عدد كبير من السينمائيين منهم المخرجين علي عبدالخالق، عمر عبدالعزيز، مجدي أحمد علي، إنعام محمد علي ومحمد ابوسيف، ومديري التصوير محمود عبدالسميع، محسن أحمد، مسعد فودة نقيب السينمائيين والدكتور خالد عبدالجليل، والنقاد الكبار كمال رمزي، مجدي الطيب، نعمة الله حسين، والسيناريست مصطفي محرم.



بدأت الندوة التي أدارها الناقد سيد محمود، مدير المهرجان، بكلمة للمخرج عمر عبدالعزيز الذي روى ذكرياته مع المخرج الراحل محمد النجار والصداقة التي جمعتهم عبر سنوات طويلة، كما تحدث المخرج الكبير علي عبدالخالق عن النجار قائلًا: من الممكن أن نطلق عليه الفنان أو المخرج الإنسان؛ لأنه يدخل قلوب الجميع بعمق وسهولة، فقد كان إنسان بكل ما تعنيه الكلمة وهذا كان يتضح في كم الأصوات التي يحصدها في انتخابات نقابة السينمائيين وكأنها مظاهرة في حب محمد النجار.



وروت الدكتورة غادة جبارة ذكرياتها مع المخرج الراحل محمد النجار قائلة: بدأت علاقتي به عندما عملت معه في أول أفلامه وهو "زمن حاتم زهران" ومن وقتها جمعتنا صداقة كبيرة، فقد كان رحمه الله شخص محب للحياة ومبهج ويتسم بخفة الدم، وعندما توفي لم أصدق الخبر و أتذكر في أزمته الصحية العام الماضي عندما نقل للعناية المركزة وفي عز تعبه داعبني بخفة دم وطلب مني أن احضر له طعام في غرفة العناية المركزة.



أما الناقد أشرف بيومي فأكد أن النجار كان مخرج متميز والجميع تنبأ له بمستقبل كبير بعد أن قدم أول ثلاثة أفلام وهي "زمن حاتم زهران و الصرخة" و"الهجامة"، كما أشاد مسعد فودة نقيب السينمائيين بمحمد النجار الإنسان والذي وصفه بالفارس الشهم، فعندما كان بلجنة القيد بنقابة السينمائيين لم يكن لديه أي مشاكل نفسية أو مهنية مع أي متقدم، وعلي المستوي الإنساني كان يعتبره اخ وصديق وكان دائم الابتسامة وصاحب موقف ويعرض وجهة نظره بمنتهي الود والاحترام مع من يختلف معهم في الرأي.



وقالت المخرجة إنعام محمد علي إنها لم تجمعها مع النجار مواقف شخصية لكنها دائمًا كانت تراه انسان طيب القلب ويحب الجميع ويمتص غضب الآخرين بكل حب ومن المخرجين أصحاب الشخصية الذين لا يفرض النجوم آرائهم عليهم.



وعقب الندوة قام الأمير أباظة بتسليم نجلة المخرج الراحل محمد النجار درع تكريم مهرجان الإسكندرية كما سلمها المخرج مسعد فوده ميدالية طلعت حرب رمز نقابة السينمائيين.