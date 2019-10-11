شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية



وعن إصابته تلقى محمد صلاح أنباء جيدة بشأن الإصابة التى تعرض لها فى المباراة التى أقيمت بين فريقه ليفربول وليستر سيتى فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزى "البريميرليج".



وكشفت العديد من التقارير الصحفية أن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم، وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط وسيعود بعدها إلى الملاعب للمشاركة مع فريقه من جديد.







نشر المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له من غلاف مجلة GQ البريطانية.وظهر محمد صلاح في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهناك إحدى السيدات تحتضنه من ظهره.وكان محمد صلاح قد توج بجائزة رجل العام من مجلة GQ البريطانية والتي كانت احتفاليتها الأسبوع الماضي في دبي.