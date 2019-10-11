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رياضة

نجم المنتخب المغربى يقترب من عملاق أوروبا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:31 م
حكيم
حكيم
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عمر سلامة
بحسب ما كشفت عنه صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الدولي المغربي حكيم زياش بات هدفا رئيسيا لكبير اوروبا ريال مدريد.

وقالت الصحيفة ذاتها، أن إدارة النادي الملكي بدأت تتحرك بقوة صوب النجم المغربي لانتدابه، حيث قررت رصد 50 مليون دولار مقابل ضم زياش لصفوف النادي الملكي، إن لم يكن في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، فإن التحاق حكيم بالريال قد يكون في الصيف القادم.

وكانت إدارة أياكس الهولندي الذي يلعب لها حكيم زياش، قد قامت الأسبوع الماضي بإلغاء 30 مليون دولار وهو الشرط الجزائي للاعب المغربي، وذلك مقابل بيعه بمبلغ كبير، حيث ارتفعت قيمته التسويقية الى أكثر من 60 مليون دولار.

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