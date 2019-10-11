3 معتقدات خاطئة مرتبطة بالشتاء

يجبرنا الشتاء على اختيار كل السبل للوصول للدفء والراحة، فيصل الحال إلى تصديق معتقدات مغلوطة والايمان بها ، وعرض موقع bold sky تصحيح الأخطاء الشائعة التي يعتنقها البعض في الشتاء.
أخطاء مغلوطة في فصل الشتاء:
- الطقس البارد يسبب الرشح
والحقيقة أن السبب يعود لازدحام الناس في أماكن مغلقة (في البيوت والمدارس مثلا)، ما يجعل انتقال الحمى الراشحة من شخص مصاب إلى شخص سليم بالعدوى أسهل وقوعا.
- الأقدام الباردة تصيبك بالإنفلونزا
الحقيقة أن البرد أو الإنفلونزا تحدث بسبب فيروس ولا علاقة لها بالأقدام الحافية.
- الإكثار من الطعام
يزداد الجسم قليلا في أشهر الشتاء بالمقارنة مع أشهر الصيف، لكن الفرق ضئيل و اعتقادنا أنه يزيد من دفء أجسادنا، ولكنه خاطئ لانه غير مدعوم بادلة علمية.
أخطاء مغلوطة في فصل الشتاء:
- الطقس البارد يسبب الرشح
والحقيقة أن السبب يعود لازدحام الناس في أماكن مغلقة (في البيوت والمدارس مثلا)، ما يجعل انتقال الحمى الراشحة من شخص مصاب إلى شخص سليم بالعدوى أسهل وقوعا.
- الأقدام الباردة تصيبك بالإنفلونزا
الحقيقة أن البرد أو الإنفلونزا تحدث بسبب فيروس ولا علاقة لها بالأقدام الحافية.
- الإكثار من الطعام
يزداد الجسم قليلا في أشهر الشتاء بالمقارنة مع أشهر الصيف، لكن الفرق ضئيل و اعتقادنا أنه يزيد من دفء أجسادنا، ولكنه خاطئ لانه غير مدعوم بادلة علمية.