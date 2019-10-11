زاهي حواس يكشف عن تاريخ منطقة وادي القرود.. فيديو

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن وادي القرود في الأقصر كانت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت هو أول من عمل فيه للتنقيب عن مقابر الملوك، حيث قاموا بتسجيل كامل لذلك الوادي ولكن مشكلة كثافة الحجارة والرمل كان عائقا أمام كل من يحاول التنقيب في تلك المنطقة.



وأوضح زاهي حواس، خلال مؤتمر صحفي أذاعه الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن صعوبة التنقيب في تلك المنطقة صعب عملية خروج أي بعثة منظمة لاستكشاف تلك المنطقة، لافتا إلى أن التسجيلات التي قامت به الحملة الفرنسية تعد جزءا صغيرا للغاية مقارنة ما قامت به الدولة المصرية الحديثة من اكتشافات كبري في تلك المنطقة.



ونوه زاهي حواس، إلي أن "جوفاني باتيستا بلزوني" المستكشف والمغامر الإيطالي تمكن من تسجيل اكتشافه لمقبرة الملك "اي" والذي تولي الحكم بعد الملك "توت عنخ امون"، مؤكدا أن تلك المنطقة ظهرت فيها الكثير من الاكتشافات الأثرية المهمة.

