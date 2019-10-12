الجيش في أسبوع .. القائد العام ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول ..افتتاح المعرض السنوي لذاكرة أكتوبر ..وزير الدفاع: الجيش والشرطة درعًا واقيًا فى مواجهة التحديات ومحاربة قوى الإرهاب

القوات المسلحة في أسبوع:

القائد العام يستقبل وزير الداخلية بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي لذاكرة أكتوبر بالبانوراما بمناسبة احتفالات أكتوبر

نشر موقع صدى البلد الإخباري ، عددا من الأخبار المهمة التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من قيادات الشرطة، وذلك من أجل تهنئته بمناسبة الذكرى الـ 46 لنصر السادس من أكتوبر.كما أناب القائد العام قادة الجيوش والمناطق العكسرية، لوضع أكاليل الزهور، على قبر الجندي المجهول، فيما نظمت القوات المسلحة المعرض السنوي لذكرى أكتوبر بالبانورما.وزير الداخلية: التاريخ سجل بأحرف من نور عطاء أبناء القوات المسلحة في حرب التحريراستقبل الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، علي رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن عطاء أبناء القوات المسلحة كان وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطنى، وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورهم الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء، وأن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائمًا رمزًا للفخر والإعتزاز برجال القوات المسلحة الذين أعلوا قيم التضحية والفداء وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة، مؤكدًا أن ملحمة العبور العظيم تذخر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره وإحترامه.ووجه التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباط وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة لتبقى دائمًا درعًا قويًا وحصنًا منيعًا ضد كل من يحاول المساس بأمن الوطن وإستقراره.من جانبه أكد الفريق أول محمد زكى على إستمرار التعاون الكامل بين وزارتي الدفاع والداخلية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين الجبهة الداخلية وإقتلاع جذور الإرهاب من سيناء والتصدى بكل قوة لكافة التهديدات التى تستهدف الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحى الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معًا درعًا واقيًا فى مواجهة الفتن والتحديات ومحاربة قوى التطرف والإرهاب التي تهدد مسيرة الوطن وإنجازاته مهما كلفهم ذلك من تضحيات.وفي نهاية اللقاء قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول محمد زكى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة ، كما قدم القائد العام درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع الزهور على قبر الجندي المجهولأناب الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول بمناسبة الإحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.حيث قام قائد الجيش الثانى الميدانى يرافقه نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة، وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام قائد الجيش الثالث الميدانى يرافقه محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثالث الميدانى.وفي المنطقة المركزية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية، وقام قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام قائد المنطقة يرافقه محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية، وقام قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة.القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي لذاكرة أكتوبر بالبانوراماافتتحت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوى الثانى عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2019" والذي استمر حتى العاشر من أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.وضم المعرض جناحًا للكتب والمعارف والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات والفنون التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والعديد من الهيئات والمؤسسات الإعلامية والصحفية ودور النشر المصرية والعربية.كما شمل جناحًا للأنشطة الفنية يضم عددًا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التي تجسد ملاحم وبطولات حرب أكتوبر وتلاحم الجيش بالشعب لطلبة الجامعات والمدارس المصرية وقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بالإضافة إلى جناح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتيح البيع المباشر للمواطنين لكافة منتجات الجهاز بأسعار مخفضة.كما ضم المعرض ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر، بما فيها بعض الأسلحة التي استخدمها العدو خلال حرب أكتوبر، فضلًا عن نماذج لأسلحة ومعدات الإدارات التخصصية والأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة.واشتمل المعرض أيضًا على عروض فنية للموسيقات العسكرية، وعروض فنية ومسرحية وندوات شعرية غنائية والعديد من المسابقات الفنية "كورال- شعر- قصة- رسم" بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الفنية للجامعات بالإضافة إلى عرض الصوت والضوء الذي يحكي قصة العبور واستعادة سيناء بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية بمشاركة الشركة العربية العالمية للبصريات.حضر الافتتاح اللواء أح ناصر محمد عاصى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من رؤساء الجامعات والمؤسسات الصحفية والثقافية.يأتي ذلك حرصا من القوات المسلحة على إثراء الفكر الثقافى للجماهير وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية على مر العصور.