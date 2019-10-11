اشتباه في عمل إرهابي.. القبض على منفذ هجوم طعن في مركز تجاري بمانشستر.. فيديو

ألقت الشرطة البريطانية القبض على منفذ هجوم طعن في مركز تجاري بمدينة مانشستر، بعدما أسفر هجومه عن إصابة 5 أشخاص.



وكان رواد المركز التجاري تدافعوا في محاولة للخروج منه بعدما اندفع المهاجم ملوحًا بسكين أصاب به 5 أشخاص، قبل أن يسيطر عليه رجلان غير مسلحان انتظارًا لوصول الشرطة.



وسرعان ما وصل رجال الشرطة الذين شلوا حركة المهاجم باستخدام مسدس صعق كهربائي، وهو يخضع حاليًا للتحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بتهمة ارتكاب وإعداد والتحريض على عمل إرهابي.



وكانت الشرطة قد أخلت المركز التجاري وأغلقته فور وصولها، ووصف الشهود لحظات الرعب الذي انتابهم بينما كان المنفذ يطعن ضحاياه.







