أردوغان يتحايل.. باحث في الشأن التركي: أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة داخل تركيا



وتابع كرم سعيد: "هناك انشقاقات كبيرة داخل حزب العدالة والتنمية التركي، بسبب رفض سياسات الحزب على مستوى السياسة الداخلية والخارجية، وتركيا لديها علاقات متوترة مع منطقة الخليج والقاهرة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".



قال كرم سعيد الباحث المتخصص في الشئون التركية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أردوغان يتحايل على الأوضاع الصعبة في الداخل التركي، وتركيا تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة والعملة التركية فقدت أكثر من ثلث قيمتها أمام الدولار.وأضاف كرم سعيد في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن كل الأحوال الاقتصادية التي تم طرحها في تركيا لم تجد نفعا، مضيفا: "أردوغان يصر على بقاء وزير المالية التركي في منصبه على الرغم من أنه أثبت فشله في هذا المنصب".