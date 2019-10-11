صدى البلد يقدم روشتة لشراء شقة بدون التعرض للنصب

رصد موقع صدى البلد الإخبارى، أهم الخطوات الواجب اتباعها عند شراء وحدة سكنية لتجنب التعرض لعملية نصب تتسبب فى ضياع مبالغ مالية كبيرة على أصحابها.



الخطوة الأولى التأكد من مستندات ملكية الأرض وتراخيص البناء للوحدة السكنية، وفى حالة عدم وجود ترخيص يشمل الوحدة الراغب فى شراءها، يجب التأكد من قيام مالك العقار "فى حالة الأفراد" بالتقدم بطلب التصالح للمخالفة الخاصة بالوحدة أو العقار.



والخطوة الثانية فى حالة الشراء من جهة حكومية وليست قطاعا خاصا مثل وزارة الأوقاف أو الإسكان فعلى المشترى أن يتجه إلى الجهة التابعة إليها العقار للاستعلام عن تسلسل ملكيتها أيضا، وتتعرف على ذلك من خلال التوكيلات التى حصل عليها البائع عند قيامه بعملية الشراء.



وبالنسبة للشركات العقارية الخاصة التى تعلن عن وحدات سكنية وشاليهات بالمناطق المختلفة، لابد أن تتوجه إلى جهاز المدينة التابع إليها مشروع الشركة العقارية أو المحافظة التى تنفذه بها عبر مديرية الإسكان أو الأحياء، وذلك للتأكد من ملكية هذه الشركة لقطعة الارض وأنها استخرجت كافة التراخيص، وعليك أن تتحصل على إيصال استلام نقود كلما سددت أية دفعة من دفعات اقساط الشقة التى قمت بشرائها.



فى حالة إتاحة الوحدة السكنية للاستلام الفورى يجب التسلم فورا، وفى حالة انتظار مدة للاستلام يجب الحصول على ضمانات قانونية كافية، واللجوء لمحام متخصص لكتابة عقد يحفظ حقوق المشترى والحصول على إيصالات لأى مبالغ يتم سدادها مقابل الوحدة، ويفضل ألا يتم شراء وحدات تسليمها خلال فترة طويلة خاصة سنوات إلا من الدولة أو شركات عقارية ذات سمعة جيدة.