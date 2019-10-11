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رياضة

مفاجأة..عقد حسين السيد مع الأهلي ينتهي 2022

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:39 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف الظهير الأيسر حسين السيد مارسيلو من الرحيل في فترة الإنتقالات الشتوية .

ويرغب اللاعب بشدة في مغادرة النادي مدعيًا أن تعاقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وفجر الجهاز الفني مفاجأة من العيار الثقيل قال فيها أن مارسيلو يتبقي في تعاقده عامين أخرين بخلاف الموسم الجاري بمعني أنه ينتهي 2021-2022 ولا يحق له الرحيل إلا بموافقة مسئولي الأهلي.

وقال أن اللاعب خرج علي سبيل الإعارة الي المملكة العربية السعودية مدد تعاقده وليس من حقه توقيع أي عقود مع أي نادي دون الرجوع لهم ولو حدث ذلك سيتعرض الطرفان للإيقاف الطويل لانه فاوض اللاعب في فترة الحماية القانونية.

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