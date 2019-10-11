اعتقال مشجعين في الأردن بسبب هتافات مباراة الكويت

قال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن إنه قد تم إلقاء القبض على شخصين من الأشخاص اللذين قاموا بإطلاق عبارات مسيئة أثناء مباراة المنتخبين الكويتي والأردني الخميس، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.



وأوضح أنه تم مباشرة التحقيق معهما تمهيدًا لضبط باقي الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم جميعًا.



من جانبه قال وزير الشباب الأردني ، محمد أبو رمان إن ما حدث من هتافات استفزازية أثناء المباراة مرفوضة.



قيما قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "ما حدث في المدرجات أمس ليس من قيمنا ولا من رابطة الأخوّة التي تجمعنا بالأشقاء. تعادلنا في الملعب وخسرنا بالمدرجات. علاقتنا بالكويت أقوى من محاولة إساءة عابثة لا تمثلنا فالفرق شاسع بين تنافس شريف ومغالبة بأي ثمن".



وتابع رئيس الوزراء الأردني "لنُعد جميعا للأبجديات وتمتينها والبناء عليها في كل مجالات الحياة"



وشهدت مباراة الكويت والاردن ضمن التصفيات الآسيوية التأهيلية لكأسي العالم وآسيا والتي اقيمت على ستاد عمان الدولي بحضور نحو 11 ألف مشجع هتافات "مسيئة وغير مسؤولة" ضد الكويت، سرعان ما تداركتها الاوساط الرسمية والشعبية الاردنية بالاستنكار والاستهجان وتأكيد متانة العلاقة بين البلدين الشقيقين والاعتزاز بها.