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مرأة

لن تتوقع.. أمراض مزمنة يمكن أن يسببها التحرش.. أبرزها القلب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:33 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعد التحرش الجنسى من أبشع الأشياء والمواقف التى يمكن أن تتعرض لها مرأة أو فتاة فى أى مكان لأن التحرش الجنسى لا يؤثر فقط على نفسية المرأة فى وقتها ولكن الشعور بالخوف وعدم الأمان يظل معها لفترة طويلة وكل هذا يتحول إلى أمراض جسدية مزمنة ، لذلك قام موقع live science بتقديم 5 أمراض يمكن ان يصيبوا النساء بسبب التحرش وهما:

1-أضطراب ما بعد الصدمة

بعد دراسة أجريت عام 2009 على النساء أوضحت أن الاضطراب النفسى الذى يعانين منه مرتبط بشكل كبير بالتحرش والذى يؤثر على حياتهن بشكل سلبى

2-ضغط الدم 

بعد دراسات أجريت اكتشف الأطباء أن ضغط الدم يمكن أن يكون رد فعل فسيولوجيا بسبب الاجهاد والضغط النفسى الذى يمكن أن يصل إلى خطر الاصابة بأمراض القلب.

3-مشاكل النوم

تعد مشاكل النوم من أول الأسباب التى تحدث للنساء بعض تعرضها للتحرش الناتج عن الاضطراب والقلق والشعور الدائم بالخوف ورؤية الكوابيس

4-الانتحار

فى عام 1997 أجريت دراسة على 1000 طفلة تعرضوا للتحرش ووجدوا أن 23% منهم حاولوا الانتحار بسبب التحرش الجنسى أو التهديدات غير المرغوبة التى يمكن أن يكون تعرضن لها

5-الاكتئاب الحاد

هو أكثر ما يمكن أن تتعرض له النساء لأنهن يبدأن بلوم انفسهن على ما حدث ويتحملن المسئولية كاملة مما يعزز الشعور بالاكتئاب الحاد

لذلك يجب عدم الصمت والشعور بالذنب تجاه نفسك لأن التحدث فى وقتها يقلل نسبة الاصابة بهذه الأمراض كثيرًا.
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