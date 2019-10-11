بعد تراجع الدولار .. طلب إحاطة للحكومة لمراجعة أسعار الكهرباء أسوة بالمحروقات

أعلن النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجها لوزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك لمراجعة تكلفة أسعار الكهرباء بعد مرور الربع الأول من موازنة 2019/2020.



وقال النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "الدعم الخاص بالكهرباء بالموازنة كان مقدرًا بـ 12 مليار جنيه وتم تحريره مع بداية العام المالي الحالي، لكن تم تقدير سعر الدولار بـ 17.46 جنيهًا، وسعر برميل البترول 68 دولارا".



وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن سعر الدولار في السوق انخفض عن الموجود بالموازنة، ونفس الأمر بالنسبة لسعر البترول، حيث أن سعر الدولار انخفض إلى 16.33، فيما انخفض سعر برميل البترول إلى 68 دولارا.



وأكد عمرو الجوهري أنه بعد الفارق الموجود في أسعار الدولار والمحروقات في الموازنة، يجب أن يكون هناك مراجعة لأسعار الكهرباء، أسوة بما مع أسعار المحروقات، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الطبقة البسيطة والفقراء.



وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و 75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارا من الساعة 12 صباحا.



وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.