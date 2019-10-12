Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

قطع المياه عن 8 مناطق في القاهرة 12 ساعة اليوم.. تعرف على السبب

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:07 ص
قطع المياه
قطع المياه
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 من صباح اليوم، السبت، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة، فى بيان لها، أن قطع المياه، يأتي نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر (1000 مم) المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
Advertisements

ترشيحاتنا

شريف إكرامي يرد لأول مرة على عدم اقتناع فايلر بمستواه.. فيديو

والطيبون للطيبات.. الإفتاء تصحح فهمًا مغلوطًا عن المراد بالآية.. فيديو

قصف تركي بالخطأ.. انفجار هائل قرب موقع للقوات الأمريكية في سوريا

أحمد رمزي: لاعبو الزمالك يريدون الرحيل

أول تأكيد رسمي من البنتاجون.. تعرض قوات أمريكية لقصف تركي في كوباني

بـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا

بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع