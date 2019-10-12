قطع المياه عن 8 مناطق في القاهرة 12 ساعة اليوم.. تعرف على السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة – شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – تقسيم عمر بن الخطاب – مساكن أطلس – الفاروقية – السجن المركزى منطقة الشواكر – محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)، وذلك ابتداءً من الساعة 10 من صباح اليوم، السبت، وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.



وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة، فى بيان لها، أن قطع المياه، يأتي نظرًا لقيامها بتحويل مسار خط المياه الرئيسي قطر (1000 مم) المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.



وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، تدبيرها سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

