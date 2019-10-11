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أخبار العالم

ترامب: أشياء جيدة تحدث خلال المفاوضات التجارية مع الصين

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:45 م
ترامب
ترامب
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أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "أشياء جيدة" تحدث خلال المحادثات الجارية حاليًا مع المسئولين الصينيين بشأن إبرام اتفاق تجاري بين البلدين.

وكتب دونالد ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أشياء جيدة تحدث في اللقاء الخاص بمحادثات التجارة مع الصين"، مضيفا أن هناك مزيد من الوفاق أكثر من الماضي القريب.

وأشار دونالد ترامب، إلى أنه سيلتقي، اليوم، نائب رئيس الحكومة الصيني ليو خه الذي يرأس الوفد الصيني في المحادثات، مبديا أمله في حدوث "شيء مهم".

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