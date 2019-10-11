Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حزب العمال الكردستاني ينفذ هجوما بالهاون على بلدة نصيبين التركية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 06:45 م
حزب العمال الكردستاني
حزب العمال الكردستاني
Advertisements
أ ش أ
نفذ عناصر من حزب العمال الكردستاني، هجوما بقذائف الهاون على بلدة نصيبين التابعة لولاية ماردين التركية مما أسفر عن إصابة عدد كبير من المدنيين، وذلك حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم .

وكانت تقارير إعلامية أفادت في وقت سابق اليوم، بمقتل مدنيين اثنين بمدينة سوروج التركية الحدودية، جراء قصف بالهاون نفذه عناصر الحزب.

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء الماضي، على الشمال السوري بزعم التعامل مع ما تصفه أنقرة بـ"الفصائل الإرهابية الكردية"، ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي على سوريا، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.
Advertisements

ترشيحاتنا

طرح شقق سكن مصر بمقدم 50 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 10 آلاف.. تفاصيل

الصراع يشتعل.. الزمالك يتواصل مع كهربا لإعادته للقلعة البيضاء

طفل يحرج فان دايك بسبب محمد صلاح .. فيديو

صدمة .. إيقاف لاعب ليفربول بسبب سخريته من هذا اللاعب.. تفاصيل

أبو الليف: اتوجعت كتير حتى من أقرب الناس ليا.. فيديو

بعد تألقها في فيلم الممر.. أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركت طفلتها بمفردها 10 دقائق فعادت لتجد صدمة في انتظارها.. شاهد

شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية

شهيد الاخلاق ..والد ضحية الغدر بالمنوفية: ابني مات بسبب تربيته السليمة وهذا مطلبي.. صور