جولات سياحية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرواد السلاح.. صور

نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة جولة سياحية لعدد من المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة العالم لرواد السلاح والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر الجاري، وذلك في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي .



وشملت الجولة السياحية زيارة لمنطقة الأهرامات ، تعرف خلالها المشاركين بالجولة على تاريخ تلك المنطقة الأثرية العالمية ، في جو سادة الانبهار من قبل لاعبي المنتخبات المشاركة بالبطولة .



كما تضمنت الجولة السياحية زيارة للمتحف المصري بالتحرير شهد خلالها وفود الدول المشاركة ببطولة العالم لرواد السلاح مجموعة كبيرة من المقتنيات الأثرية التي تنتمي لعصور تاريخية مختلفة وحرص المشاركين بالجولة على إلتقاط العديد من الصور التذكارية مع الأثار المصرية .



يأتي ذلك في إطار دور وزارة الشباب والرياضة لتنشيط السياحة من خلال البطولات والأحداث الرياضية العالمية أعدت برنامج سياحي خاص لعدد 45 منتخب مشارك ببطولة العالم للسلاح المقامة بمصر يتضمن العديد من الجولات السياحية على مدار مدة إقامة البطولة لزيارة المعالم الاثرية والسياحية المختلفة بمصر .