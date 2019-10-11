كل ما تريد معرفته عن بورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية.. خبير مالي يوضح

قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن بورصة العقود الآجلة والعقود المستقبلية هي عبارة عن اتفاقيات تسمح للمتداولين والمستثمرين ومنتجي السلع الأساسية بتوقع السعر المستقبلي للأصل وتعمل هذه العقود كالتزام من طرفين يتيح تداول الأداة في تاريخ مستقبلي (تاريخ انتهاء الصلاحية) بالسعر المتفق عليه في لحظة إنشاء العقد.



وأضاف رؤوف لـ صدى البلد، أنه في العقود الآجلة يتم توحيد العقود المستقبلية من منظور العقد كاتفاقات قانونية ويتم تداولها في أماكن محددة (منصات تداول العقود المستقبلية) لذلك تخضع العقود المستقبلية لمجموعة معينة من القواعد والتي يجب مراعاة: حجم العقود وأسعار الفائدة اليومية في العديد من الحالات يتم ضمان تنفيذ العقود المستقبلية من قبل غرفة المقاصة مما يتيح للأطراف التداول بأقل مخاطرة.



وعن المشتقات المالية أوضح رؤوف أنها أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقي أو مالي أو من أداء أحد المؤشرات السوقية. ويندرج تحت مسمى الأصول الحقيقية: السلع الدولية (الذهب- النفط- المعادن- القمح أو الزيت أو السكر أو الحبوب أو السلع الغذائية أو الأقطان) والأصول المالية وتشتمل على الأوراق المالية كالأسهم والسندات.



تابع: تساعد المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية بشكل أقل تعقيدا مثل الكمبيالة والتى يمكن سداد قيمة معينة لشخص فى نهاية حلقة مكونة من 100 شخص على سبيل المثال.



وأوضح رؤوف أن بورصة الأقطان فى مصر بالإسكندرية من أقدم البورصات فى العالم والتي تمت أول صفقة قطن محلية مسجلة فى العام 1885 بمقهى أوروبا السكندري وبعدها إنشاء بورصة القاهرة 1909.



وعدد رؤوف فوائد بورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية كالآتي:



- معرفة وقياس أداء الجنيه المصري أمام العملات وإعادة هيكلته ليكون بمثابة عملة دولية يتعامل بها على مستوى دولي لوجود بورصة أو منصات دولية يتداول عليها ومعرفة قيمته الحقيقية وبالتالي إعادة قياس الاقتصاد المصري.

- إعادة تسعير السلع والخدمات مع تحسين المستوى حتى يتكون على مستوى السلع العالمية

- سهولة دخول وخروج المستمرين فى المشتقات المالية وتعظيم عوائد الاستثمار

- سهولة التعامل مع الأسهم والسندات الدولية والمحلية وإتاحتها لصغار المستثمرين أو لشرائح جديدة وليست فقط للمؤسسات المالية الكبيرة أو الدول.



كان الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية أعلن في تصريحات سابقة عن تدشين أول بورصة للعقود الآجلة والمشتقات بالنصف الأول من 2020.