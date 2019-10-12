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برلمان

عمرو الجوهري: خفض تكاليف المنتج المحلي يسهم في تقليص عجز الموازنة والحد من الفساد

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:01 ص
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، باتجاه الحكومة لخفض تكاليف الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، مؤكدًا ضرورة أن تكون الحكومة جادة في الأمر.

وأكد النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خفض تكاليف الإنتاج سوف يسهم في تقليص عجز الموازنة والحد من الإهدار والفساد بنسب كبيرة.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ليصبح قاطرة الاقتصاد القومى، وأن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال، وخفض تكلفة الإنتاج المحلى فى مختلف القطاعات من خلال تطوير المظلة التشريعية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي واستدامة تحسين معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل.

أكد أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أدي إلى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحد من البطالة، وأصبح لدي مصر الآن فائض للتصدير فى الكهرباء والغاز الطبيعي، مشددًا على أن مصر قادرة على تنفيذ المستهدفات المالية خلال الفترة المقبلة فى إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠».
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