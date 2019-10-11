دومينيك حوراني تتعرض لحادث خلال تصوير أغنيتها.. وجمهورها: ألف سلامة

شاركت دومينيك حوراني فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه " لكل من يحب الاطمئنان على دومينيك، تعرضت لحادث أثناء تجربتها فساتين لتصوير أغنيتها الجديدة في منطقة الجميزة عند المصمم رولان خوري حيث وقعت ونقلت حالا إلى المستشفى وهي حاليا في قسم الأشعة.



وكانت دومينيك حوراني ترتدي فستانا أسود أنيق ومجوهرات باهظة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بشكل بسيط، مما أبرز جمال وأناقة إطلالتها.



وبعد تعرض دومينيك حوراني لحادث أليم، علق أحد المتابعين قائلًا "الحمد لله عالسلامة ، كلو الحق عالكوكو كوكو".

