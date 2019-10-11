جمهور محمد صلاح يفتح النار عليه بعد غلاف GQ.. تفاصل

بعدما نشر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورًا له من غلاف مجلة GQ البريطانية، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



هاجمه متابعوه بسبب الصور وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:



ما هذا يا فخر العرب - اتغيرت يا بو صلاح - معرفتكش يابو صلاح - اين انت ياصلاح



وكان محمد صلاح قد توج بجائزة رجل العام من مجلة GQ البريطانية والتي كانت احتفاليتها الأسبوع الماضي فى دبي.





