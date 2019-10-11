بناء الثقة .. الرئيس السيسي يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بـ جائرة نوبل للسلام .. آبي أحمد: التأكيد على أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة

= الجائزة فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية

أبي أحمد:

= نسعى للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث بشأن سد النهضة



استعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.



رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام



وساهم آبي أحمد فى استعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.



وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بأن لجنة جائزة نوبل للسلام قررت منح الجائزة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.



جائزة نوبل للسلام



وتُسلّم جوائز نوبل في احتفال رسمي في العاشر من ديسمبر من كل عام على أن تُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر من العام نفسه من قبل اللجان المختلفة والمعنية في تحديد الفائزين لجائزة نوبل، حيث تبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد لحصوله على جائزة نوبل للسلام.وقال الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام، وانه لفوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية".وتابع الرئيس السيسي: "أتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات والخلافات فى القارة الأفريقية بإرادة من أبنائها وشعوبها العظيمة".في ذات السياق، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإثيوبي "أبي أحمد".وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد أعرب عن شكره وتقديره للرئيس السيسي ولمصر على التهنئة بفوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.وجدد الرئيس السيسي تهنئته لأبي أحمد علي الجائزة، وقد تم التوافق خلال الاتصال علي التطلع نحو دعم الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا.وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة أن الاتصال تضمن التأكيد علي أهمية تجاوز أية معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة سعيًا للتوصل إلى اتفاق يحقق آمال وتطلعات شعوب الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وفي إطار إعلان المبادئ الموقع بينهم.