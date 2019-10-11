خبير تربوي: المعلم ركيزة التطوير.. والمسابقة تنتقي المؤهلين.. فيديو

قال حسن شحاتة الخبير التربوي عضو المجالس القومية المتخصصة، إن تطوير التعليم في مصر مستمر وأن الدولة يهمها بناء إنسان مصري جديد.



وأضاف حسن شحاتة في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المعلم هو ركيزة التطوير والتنمية لأن التطوير لا يفرض على المعلم ولكن ينبع منه.



وتابع حسن شحاته:" وزارة التعليم أعلنت عن مسابقة المعلمين لتعيين 120 ألف معلم ويتم اختيار المؤهلين كي يواكبون التطوير في منظومة التعليم في مصر".



وأكمل حسن شحاتة: يجب ألا يتبع المعلم ايديولوجية معينة ضد الدولة، وأن يكون على وعي بخطة تطوير التعليم 2030، ويتمتع بأخلاقيات مرتفعة"، مضيفا:" يتم التقديم في المسابقة عبر البوابة الإلكترونية، ويتم توفير ميزانية تلك المسابقة من خارج ميزانية التعليم".

