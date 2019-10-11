Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سر الـ 44 عاما .. حكاية شفرة حرب أكتوبر محيرة اليهود والعالم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 10:39 م
التخطيط لحرب اكتوبر
التخطيط لحرب اكتوبر
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
لا يزال انتصار حرب أكتوبر المجيدة علامة فارقة فى تاريخ مصرنا الحبيبة ، ولاسيما ما يتعلق بشفرة هذا النصر التى كانت سببًا رئيسيًا فى تحقيق هذا النصر العظيم .

ويواصل " صدى البلد " استعراض سلسلة كواليس صاحب شفرة النصر، أحمد محمد أحمد إدريس والتى كانت تتمثل فى إستخدام اللغة النوبية فى إشارات التواصل بين القادة والضباط والجنود .

وقال صاحب شفرة النصر الصول " أحمد إدريس " والحائز على وسام النجمة العسكرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 ، خلال استضافته بالصالون الثقافى بفرع ثقافة أسوان إنه إبن النوبة ولد بقرية توماس وعافية , وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1952، وتطوع كمجند بقوات حرس الحدود عام 1954، وعندما كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يواجه مشاكل تجاه عملية إيجاد شفرة لإستخدامها فى الحرب أمر الرئيس قياداته بايجاد حل لهذه المشكلة، وعندما سمع "ادريس" قال إنه أمر بسيط فاللغة النوبية هى الحل لأنها تنطق ولا تكتب ولن يستطيع أحد في العالم فك الشفرة نظرا لخلو اللغة من الحروف الأبجدية.

وأضاف انه عندما أبلغ الرئيس السادات بفكرة استخدام اللغة النوبية كشفرة بين قادة الجيش المصري، أمر باستدعائه، وتحدث "ادريس" عن اللحظة التى قابل فيها الرئيس الراحل السادات وكيف تم استخدام الشفرة.

وردًا على مداخلة من الطالبه سمر على، كيف تحمل هذا السر طوال هذه الفترة، قال حذره الرئيس السادات بعدم الافصاح عن هذا السر العسكرى ، وأنه انا لم يفصح عنه الا منذ عامين اي بعد ٤٤ عاما من الحرب وذلك لعلمه بشخص نوبي يدعى انه هو الذى ادخل فكرة اللغة النوبية كشفرة.

وردًا على مداخلة من الطالب محمد عمر ما رأيه فيما يحدث اليوم على مواقع التواصل والانترنت من حرب لتخريب المجتمع، رد قائلًا إننا نواجه حاليًا حربًا شرسة تسمى "بـحرب المعلومات أو العقول" والتى يستغلها الإرهابيون فى بث روح الإنهزامية لدى بعض شبابنا من أجل تجنيدهم وتنفيذ مخطط لتدمير بلادهم ، ويجب أن هذه الحكايات إلى أبنائنا من الأجيال الحالية والتالية حتى تظل فكرة الإنتماء راسخة فى أذهانهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة بطل أسواني الحاج أحمد إدريس صاحب شفرة النصر وسبب تحقيق نصر أكتوبر العظيم .. صور

كاتم السر بقالى 40 سنة.. من هو الصول أحمد إدريس صاحب شفرة حرب أكتوبر

كلمة سر النصر .. حكاية البطل أحمد إدريس صاحب فكرة الشفرة النوبية سبب انتصار أكتوبر.. شاهد

إسرائيل أطلقت عليها لغة الشيطان.. صاحب شفرة النصر في حرب أكتوبر يكشف كواليس لقائه بالسادات وأسرار الحرب.. فيديو وصور

تُنطق ولا تُكتب.. الصول أحمد إدريس يكشف أسرار شفرة حرب أكتوبر .. صور

صاحب الشفرة النوبية بحرب أكتوبر فى ضيافة الصالون الثقافى بأسوان

ترشيحاتنا

لوك جديد للفنانة منة شلبي يلفت الأنظار.. فيديو

اتحاد الكرة يكشف حقيقة احتفال 3 حكام بفوز الأهلى بـ درع الدوري

مأساة.. وفاة وافدين بالسعودية في ظروف غامضة

شوقى غريب يعلن تشكيل المنتخب الأوليمبي فى ودية جنوب إفريقيا

لو حقه مجاش هقعد في بيتي .. أول تعليق من محافظ المنوفية على واقعة شهيد الأخلاق.. فيديو

سر الـ 44 عاما .. حكاية شفرة حرب أكتوبر محيرة اليهود والعالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوان أفضل مشتى في مصر .. تراث وطبيعة خلابة في حضن النيل

بـ الجمال .. مواكب الطرق الصوفية بالقليوبية في طريقها إلى مولد السيد البدوي ..صور

افينتادور SVR.. آخر لامبورجيني بدون محرك كهربائي.. صور